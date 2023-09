E’ subito febbre Champions per i biglietti, dal comunicato del Napoli è cominciato il fermento per aerei e alloggi

La febbre da Champions League è cominciata a salire dal pomeriggio di ieri. È il momento in cui il Napoli ha comunicato la messa in vendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio Comunale di Braga, dove il 20 settembre comincerà il cammino europeo della squadra di Rudi Garcia. Dalle 15 di oggi fino alle 23.59 di martedì 12 sarà possibile acquistare un voucher e prenotare un posto. La procedura d’acquisto potrà essere svolta interamente online e genererà un documento che il tifoso riceverà via e-mail, mentre a partire dalle 12 di giovedì 14 settembre all’acquirente sarà inviato allo stesso indirizzo un biglietto digitale valido per l’accesso. Gli abbonati avranno una precedenza sull’acquisto del tagliando fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il prezzo unico e deciso dal club portoghese è di 50 euro. Ad aprire, in queste ore, saranno anche i cancelli virtuali del Maradona per le partite di Serie A che si disputeranno a Fuorigrotta. Dalle 12 di oggi potranno essere comprati i tagliandi per la sfida con l’Udinese del 27 settembre, con le curve che oscillano tra i 14 e i 30 euro. Da lunedì prossimo invece inizierà la vendita per la gara con la Fiorentina dell’8 ottobre; il costo per il settore più popolare è tra i 20 e i 35 euro. Nel frattempo, i calciatori non impegnati con le nazionali hanno sostenuto una doppia seduta a Castel Volturno agli ordini del tecnico Garcia: al mattino sessione più tecnica con il coinvolgimento della Primavera nelle partitine, nel pomeriggio lavoro in palestra.

Factory della Comunicazione