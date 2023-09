“Osimhen e Kvara da Pallone d’Oro? Merito di Spalletti”

Sembra banale o addirittura lapalissiano, eppure non è così perché si domanda ancora, nel 2023, a un calciatore o a un allenatore se sia meglio avere come obiettivo il risultato o il bel gioco. Ma il risultato si può ottenere più facilmente se si pratica un calcio moderno, armonico, collettivo. Mi pare semplice da comprendere, non è una teoria astrusa. Comunque, ritornando alla lista dei candidati per il Pallone d’oro, sono molto felice per i tre ragazzi del Napoli.

Io, guardando la squadra di Spalletti nella scorsa stagione, mi sono proprio divertito ed era un po’ di tempo che non mi capitava. Kvara non lo conosceva nessuno, eppure Spalletti è stato bravissimo a inserirlo nei meccanismi della squadra e a farlo rendere al massimo. Ciò a dimostrazione del fatto che il gruppo migliora il singolo, mentre non si può sempre affermare il contrario. Osimhen è un centravanti moderno, sa attaccare lo spazio, è bravo di testa, micidiale in area di rigore, si muove con i tempi giusti facendo in modo che tutta la squadra lo segua. Ma è stata poi la squadra, con la sua manovra veloce e precisa, a metterlo nelle migliori condizioni per calciare in porta e, di conseguenza, per cercare il gol. Kim, altro sconosciuto, chi avrebbe mai immaginato che potesse diventare un muro insuperabile? Io non me l’aspettavo, e anche in questo caso gli applausi devono essere indirizzati a Spalletti che ha creduto in lui, nelle sue qualità tecniche e fisiche, e gli ha consentito di emergere grazie a una fase difensiva organizzata alla quale partecipavano tutti i giocatori. In queste tre nominations, insomma, vedo un premio al collettivo, in chiara e netta opposizione al calcio individualista.