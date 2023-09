Marchetti “consiglia” di non alzare la voce…si finisce nel torto!

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto in Marte Sport Live, su Radio Marte: “La nota sulla vicenda Kvaratskhelia? Per quanto si possano avere informazioni più o meno errate, c’è modo e modo di sottolinearlo, ovviamente, e non c’è bisogno di alzare la voce, si rischia di passare dalla parte del torto al di là delle ragioni e indipendentemente da quello che si è scritto. Il nostro lavoro è volto alla ricerca delle notizie in modo corretto, non vedo mai la malafede in retropensieri o per forza per provocare qualcosa di negativo. Finchè non offendo nessuno non vedo perchè devo essere offeso, in linea generale. Su Osimhen sono certo che i rapporti non sono tesi, su Kvara lo ignoro, non avendo relazioni con l’entourage. Di sicuro i fatti ci dicono che non è arrivato, ad oggi, alcun rinnovo sia per l’uno che per l’altro. Immagino che siamo vicini più a quello di Osimhen che a quello del georgiano. anche per una questione di necessità e di dialoghi che sono intercorsi, numerosi, tra le parti, tra Calenda e De Laurentiis in particolare. Credo che sia interesse del Napoli andare a chiudere questi contratti quanto prima, non sono convinto che a mercato chiuso il rapporto di forza si sia invertito. Perchè è vero che non c’è il rischio che Osimhen vada via adesso, ma se non si sana la situazione si incattiviscono i rapporti, c’è il rischio di raffreddarli e si arriva, con un anno in meno dalla scadenza di contratto, a rischiare di subire scelte diverse. Insomma se i rinnovi non dovessero arrivare in tempi brevi, come immagino peraltro che arrivino, si corrono tali rischi. Secondo me c’è la stessa necessità da parte di ambo le parti di arrivare alla fine di questo discorso, perchè l’interesse è reciproco. Napoli-Lazio? Se si fossero invertiti i tempi avremmo parlato di un Napoli in crescendo, magari poco cinico sotto-porta. Credo in assoluto che sia presto per trarre conclusioni, la Lazio è stata cinica e veniva da due sconfitte, sin quando l’incontro è stato in equilibrio il Napoli era in partita e ha mostrato le qualità che gli hanno permesso di dominare il campionato scorso. Ripetersi è molto difficile, ma è presto per allarmarsi ”.

