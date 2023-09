“In giro ci sono giornalisti per sbaglio; al Napoli c’è sempre qualcosa che manca o è d’aggiungere”

Nel corso del programma “Forza Napoli Sempre”, condotto da Gianluca Gifuni, in onda su Radio Marte, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport, Antonio Giordano. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: “Sulle critiche inglesi alla tribuna stampa del Maradona – piena di presunti giornalisti senza taccuino né laptop che esplodono come ultras al gol della loro squadra – io non so quello che accade nelle altre aree. Chi ha scritto cose del genere evidentemente le ha vissute, non ne farei un affare di stato. Credo che la figura del giornalista super partes sia stata affiancata dalla figura del giornalista-tifoso per ragioni economiche, non per un fatto estetico o di generosità. Quindi se leggiamo l’articolo non bisogna neanche risentirsi perché non riguarda il Maradona in quanto vengono citati anche altri stadi, giusto per puntualizzare ed uscire dal provincialismo. E soprattutto è una denuncia di ciò che capita in Inghilterra, con la nascita dei commentatori che “indossano la maglia”. Quindi è un problema della comunicazione moderna voluta dagli editori e dal pubblico, dove si assiste al baccano trasformato in spettacolo. Quindi se ci sono figure diverse bisogna accettarlo. E se nell’area del Maradona, vedi persone che prendono in giro i colleghi, che provano a dare lezioni di stile, smentendo altri giornalisti, significa che non c’è etica, buona educazione e rispetto. C’è gente che fa questo mestiere per sbaglio. Ma queste sono porcate che non si fanno.

Fonte: Radio Marte.