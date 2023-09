Cajust è un buon prospetto: “Io voglio imparare”. Non è la controfigura di Ndombele lo ha chiarito

D e ntro una squadra talmente forte da dominare il campionato alle spalle con una eleganza stordente, non è facile inserirsi: non c’è ancora riuscito Natan Bernardo de Souza (22), la «scommessa» per provare a fronteggiare l’addio di Kim. Zero minuti e una full immersion prolungata, che servirà per introdurlo n ei meccanismi per un torneo intero ai limiti della perfezione. «Qui si va molto più velocemente, sia tatticamente che tecnicamente, la concorrenza è enorme. E io voglio imparare». Ci proverà, chiaramente, Jens-Lys Michel Cajuste (24), il mediano che quando è atterrato a Napoli per essere la «controfigura» di Ndombele ha subito chiarito – e lo ha rifatto dal ritiro della nazionale svedese – il suo stupore per la consistenza della compagnia: Quarantacinque minuti a Frosinone, alla prima, con qualche errore qua e là che ne hanno pregiudicato il debutto; altri 7′ con il Sassuolo, ma semplicemente d’assaggio, per sentire l’aria dello stadio nuovo e comunque anche la consapevolezza di essere arrivato in un Napoli ad altissima qualità, «quella di Anguissa, che mi ha colpito perché sa fare tutto».

