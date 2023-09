Lobotka parla a “Forbes”: “Quaranta milioni? I me ne darei cinque! Adoro Napoli volevo restare qui”

Calcio e milioni, calcio è business. Senza falsi moralismi ma neanche falsa retorica: «Quanto valgo?». Stanislav Lobotka, uno che nell’anno dello scudetto conquistato con Spalletti ha raccontato al mondo il proprio valore tecnico e tattico e l’incredibile capacità di incidere anche in campo internazionale, commenta ai microfoni di “Forbes” un argomento fondamentale del grande mondo che ormai frequenta da un po’: il mercato. I trasferimenti. Lo spunto è il seguente: gli ricordano che un po’ di tempo fa il suo manager, Branislav Jasurek, aveva detto che il Napoli non lo avrebbe veduto per meno di 40 milioni di euro. E lui: «Beh, non lo so. Io mi valuterei 5 milioni». E giù una risata. «Probabilmente il presidente non sarebbe d’accordo e m’inseguirebbe, ma ovviamente lui ha un’altra opinione al riguardo». Lobo, insomma, ha fatto il suo prezzo: un po’ per gioco, per carità, e un po’ perché non è molto d’accordo con il sistema degli affari del pallone. «Il mercato è così: i giocatori vengono venduti per 120 milioni che, a mio avviso, è già una somma terribilmente elevata». Il tutto, prima dell’arrivo degli arabi. Che tra l’altro già lo guardano con grande interesse.

Factory della Comunicazione

«NON CAPISCO». E allora, Lobotka va in contropiede. Regia e sceneggiatura d’autore, e analisi finanziarie ad hoc considerando la specializzazione della rivista che lo ospita. «Il mercato tiene conto di tutta una serie di fattori: se sei in nazionale, se hai giocato il Mondiale, la Champions e così via. Ma io non riesco a capire le enormi somme».

Nulla da dichiarare, invece, in merito al suo nuovo stipendio dopo il rinnovo: «Preferisco non commentare».

Privacy, sacrosanto. Però le emozioni non le nasconde: «Napoli mi piace moltissimo, sono felice e anche davvero soddisfatto: volevo restare e così è stato. E ho ricevuto lo stipendio più alto della mia carriera»

Capitolo investimenti: «In fondi che rendono il denaro redditizio. Sarà anche la mia pensione quando smetterò di giocare. E poi nel mercato immobiliare».

Per la verità ha investito anche nel Podbrezova, club slovacco di Superliga. «Mi hanno convinto con la loro filosofia e le strategie».

RUDI E L’ABITUDINE. In questi giorni, Lobotka si trova in ritiro con la nazionale del ct Calzona e del nuovo collaboratore tecnico Hamsik. Un amico, un ex compagno di squadra e anche il suo sponsor ai tempi del passaggio dal Celta al Napoli.

A proposito: «Nel secondo tempo la Lazio ha saputo leggerci molto bene e colpirci in contropiede», ha detto ai media slovacchi alla vigilia delle gare di qualificazione europee con il Portogallo (venerdì) e il Liechtenstein (lunedì), tornando sulla prima sconfitta stagionale.

In campionato, al Maradona. «È arrivato Garcia, un nuovo allenatore, e ovviamente ci vuole t empo per abituarsi alle novità. Giochiamo in modo leggermente diverso rispetto al precedente allenatore. Ogni tecnico ha il suo stile. Bisogna soltanto abituarsi». Fonte: CdS