Cajuste entusiasta: “Napoli ed il Napoli sono fantastici. Obiettivi? Entrare e contribuire”

Jens Cajuste, centrocampista del Napoli, ha parlato al portale svedese Expressen: “Sono rimasto un po’ sorpreso quando ho sentito parlare dell’interesse. È successo molto rapidamente. Tutto è stato completato in una settimana. Ho avuto molte nuove impressioni, ma è stato divertente. La città è fantastica e il club fantastico. I giocatori del Napoli sono su un altro livello. Annuncio il giorno del mio compleanno? Posso tranquillamente dire che è stato il mio miglior compleanno finora. Obiettivi? Entrare e contribuire. Ci saranno opportunità per il tempo di gioco. Sono rimasto un po’ sorpreso quando ho sentito parlare dell’interesse, ma quando è arrivato, ero eccitato ed estremamente felice. Esordio a Frosinone? È stato un inizio difficile, ovviamente. Ma è quello che succede nel calcio, può succedere a chiunque e questa volta è successo a me. Non c’è molto da fare al riguardo, basta guardare avanti. Naturalmente senti la pressione di far bene. Ma preferisco sentire la pressione su questo palco piuttosto che il contrario. Ho seguito molto il Napoli nel corso degli anni, non ultimo l’anno scorso quando è andata così bene. Frank Anguissa mi ha impressionato. Per me, è completo. È un grande giocatore. Social? Non so molto di Instagram, cerco di non usarlo affatto in realtà. Ma il gioco è fatto. A Napoli si vive di calcio, si potrebbe dire così. Non è più Midtjylland o Francia, è un grande adattamento, ma è molto divertente sperimentare e sentire quella passione da parte di tutti i fan”.

