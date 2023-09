Cajuste: “Città e club fantastici, giocatori di un livello superiore e veloci; uno per me è completo”

Il suo è stato un pronti, via. E la fortuna non è stata molto dalla sua parte, nella prima uscita con la maglia azzurra, ma Jens Cajuste, centrocampista del Napoli, ha le spalle larghe, nonostante la giovane età. Dopo qualche settimana in azzurro, ora è impegnato con la sua Nazionale, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del quotidiano svedese Expressen, parlando del suo momento e delle sue prime impressioni dopo l’approdo nella squadra partenopea:

“Sono rimasto un po’ sorpreso quando ho sentito parlare dell’interesse del Napoli. È successo molto rapidamente. Tutto è stato completato in una settimana. Ho avuto molte nuove impressioni, ma è stato divertente. La città è fantastica e il club fantastico. I giocatori del Napoli sono su un altro livello. L’annuncio nel giorno del mio compleanno? Posso tranquillamente dire che è stato il mio miglior compleanno finora. Obiettivi? Entrare e contribuire. Ci saranno molte opportunità. Impressioni sulla squadra? Il livello dei giocatori è alto. Vanno molto veloce tatticamente e tecnicamente. Più veloce di quanto sia abituato. Questa è probabilmente la più grande differenza e la concorrenza è enorme. Non è facile, ma anche un’occasione per imparare.

Esordio a Frosinone? Ovviamente è stato un inizio difficile per me. Non conoscevo molto bene i giocatori, ma è quello che succede nel calcio. Ora l’ho lasciato alle spalle. Naturalmente senti la pressione di dover fare bene. Ma preferisco sentire la pressione, piuttosto che il contrario. Ho seguito molto il Napoli nel corso degli anni, soprattutto l’anno scorso quando è andata così bene. Il compagno di squadra che mi ha impressionato? Frank Anguissa. Per me, è completo. È un grande giocatore. I social? Non so molto di Instagram, cerco di non usarlo affatto in realtà. A Napoli si vive di calcio, si potrebbe dire così. Non è il Midtjylland o la Francia, ci vorrà un grande adattamento, ma è molto divertente sperimentare e sentire quella passione da parte di tutti i tifosi”.