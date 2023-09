Rinnovo Osimhen: De Laurentiis “frena”, il nigeriano aspetta

Si è temuto che Osimhen scegliesse l’Arabia ed i suoi petrol dollari, ma non è successo. Ora sembra che sia De Laurentiis ad aver rallentato, dopo aver accontentato l’attaccante sotto diversi aspetti. Al momento, non sono previsti appuntamenti per la firma e Victor è in Nigeria. In merito ad ADL, Il Mattino scrive: “Non è una rivincita, ma è chiaro che avrebbe voluto la firma sul rinnovo già a luglio, quando invece Osimhen ha preferito tergiversare. Poi la trattativa con il fondo arabo Pif che ha chiaramente non lasciato indifferente il patron del Napoli. […]Dall’altra parte, in merito ad Osi: “Al suo fianco c’è sempre Calenda, che contribuisce in maniera determinante a rasserenare il capocannoniere della serie A. Prima o poi, il Napoli presenterà la bozza delle firme per l’aumento dello stipendio di Osimhen. E pure se non dovesse succedere nulla, la prossima estate il nigeriano avrà un solo anno di contratto. Insomma, secondo il clan del bomber, è più il Napoli a doversi sbrigare che l’attaccante. Che, infatti, non sollecita più altri incontri. Aspetta.”

Factory della Comunicazione