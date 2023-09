Niente accordo per Kvara. L’agente Jugeli è tornato in Georgia. Distanza enorme sull’ingaggio

Mamuka Jugeli, l’agente di Khvicha Kvaratskhelia, è rimasto in Italia, e dunque a Napoli, per un paio di settimane: ha seguito le questioni di Khvicha, la sua preparazione dopo aver saltato la prima a Frosinone e poi s’è accomodato al Maradona ad applaudire l’esordio del suo pupillo con il Sassuolo. In verità ha replicato anche sabato con la Lazio, prima partita da titolare di Kvara nonché prima sconfitta della stagione. Non è andata bene in campo e neanche fuori: l’agente georgiano è arrivato in Italia per discutere del rinnovo del contratto di Kvaratskhelia e soprattutto del ritocco del suo ingaggio da 1,4 milioni a stagione fino al 2027, ma i colloqui con De Laurentiis non sono decollati. Troppa distanza tra domanda e offerta: 5 milioni più uno di bonus, la richiesta; aumento fino a 3-3,5 milioni la controproposta del club. Forbice molto, molto ampia. Jugeli e Adl, tra l’altro, frequentano abitualmente lo stesso hotel nelle rispettive giornate napoletane, ma sabato il presidente è sbarcato a Napoli ed è andato direttamente allo stadio. E così mister Mamuka ha incontrato Maurizio Micheli, l’uomo del mercato: un incontro di certo non informale, ma va da sé che come nel caso di Osimhen sono le riunioni con De Laurentiis a essere decisive. Domenica, poi, il manager è partito per la Georgia con il suo giocatore. Senza accordo. fonte: CdS

