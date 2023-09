L’Equipe – De Laurentiis agli arabi “Per il prossimo anno penso che sarete in grado di offrire 500 milioni per Osimhen “

«Per 200 milioni potete comprare un solo piede». Una battuta perfetta per un copione. Sembra quasi di sentirla recitare ad Aldo, Giovanni e Giacomo quando riflettono sul valore di quella gamba di legno realizzata da un fantomatico scultore in punto di morte, Garpez. Uno dei personaggi del film compra l’opera per 170 milioni di lire, con Aurelio De Laurentiis invece si parla di euro e della valutazione di Victor Osimhen. L’ha pronunciata nel mondo reale, col solito fare sprezzante e teatrale che ne contraddistingue il personaggio. Il presidente del Napoli ha risposto così all’Al Hilal, quando il club arabo ha fatto pervenire a Castel Volturno l’offerta per il nigeriano, uno dei tanti campioni corteggiati dai soldi della Saudi Pro League. Con ogni probabilità circa un mese fa di questi tempi, un periodo in cui il pressing dal Medio Oriente per il capocannoniere della Serie A era diventato particolarmente insistente.

La ricostruzione La frase è stata riportata da L’Equipe all’interno di un reportage in cui sono state analizzate le trattative andate in porto e quelle che sono sfumate, con tanti retroscena. Uno di questi, per l’appunto, riguarda proprio lo scambio di e-mail intercorso tra De Laurentiis e la dirigenza della squadra saudita. «Per il prossimo anno penso che sarete in grado di offrire 500 milioni e probabilmente prenderemo in considerazione la vostra offerta, ma ripeto: forse» rincara la dose il presidente con tono di sfida e un sarcasmo tutt’altro che sfuggente, mettendo in copia Roberto Calenda, agente del giocatore. Il messaggio, allo stesso modo, non è di difficile interpretazione. Non basta una proposta indecente, per quanto il Napoli negli anni si sia distinto nel player trading come poche altre società italiane, riuscendo a creare un modello di gestione che combina sostenibilità e risultati.

