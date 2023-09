Tramezzani: “Con la Lazio è stato un semplice passo falso, Garcia resta il miglior dopo Spalletti”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Tramezzani, allenatore:

“La sconfitta con la Lazio è stato un semplice passaggio a vuoto del Napoli, è semplice calcio di inizio stagione. La squadra non ha cambiato troppo rispetto allo scorso anno, poi un passo falso può capitare a settembre. Poi è stata sfortunata nel beccare una Lazio tornata in grande spolvero. I tifosi del Napoli non devono preoccuparsi, anche a vedere le due milanesi che invece sono partite davvero benissimo. Persino la partenza della Juventus non deve preoccupare, seppur sia una buona squadra e non partecipi alle coppe.

Garcia? Ha una sola difficoltà: dover sostituire un allenatore come Spalletti che ha fatto un vero e proprio capolavoro. Con lui, abbiamo visto il miglior calcio in Europa e tanti giocatori del Napoli hanno messo a segno la propria miglior stagione della carriera. Garcia ora deve mettersi tutto alle spalle coi suoi ragazzi e andare avanti, voltando pagina. ? Ha una sola difficoltà: dover sostituire un allenatore comeche ha fatto un vero e proprio capolavoro. Con lui, abbiamo visto il miglior calcio in Europa e tanti giocatori delhanno messo a segno la propria miglior stagione della carriera. Garcia ora deve mettersi tutto alle spalle coi suoi ragazzi e andare avanti, voltando pagina.