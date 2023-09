Reina al Maradona per Napoli/Lazio, poi nel golfo con Luis Alberto

Pepe Reina era presente sabato al Maradona per Napoli-Lazio: le squadre con cui ha disputato campionati importanti in Serie A prima di tornare in Spagna. Su Il mattino si legge: “Con Pepe a Napoli, c’era tutta la famiglia. I cinque figli, la moglie Yolanda che sedeva in Tribuna Autorità accanto a Patricia Venegas, compagna di Luis Alberto, mattatore decisivo del match in campo. Le due famiglie hanno legato negli anni biancocelesti e ne hanno approfittato per un weekend tutto napoletano. Prima il dovere e poi il piacere, quindi prima il calcio e poi anche le vacanze. Ieri, infatti, Reina e Luis Alberto ne hanno approfittato per un giro in barca al largo del Golfo, proprio quel Golfo a cui il fantasista spagnolo ha regalato lacrime e insonnie per la sconfitta del weekend. Per Reina un ritorno a “casa” in un mare che conosce bene: al fischio finale, il portiere era sceso negli spogliatoi salutando i volti conosciuti e scattando anche un selfie nello spogliatoio laziale, in festa per la vittoria ottenuta“

Factory della Comunicazione