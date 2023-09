Ravezzani: “Il Napoli resta con l’Inter la principale candidata allo scudetto, ma la piazza sta commettendo uno sbaglio”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia:

"Siamo solo alla terza giornata, i tifosi del Napoli stiano tranquilli. Tutti ci aspettavamo questi processi alla prima sconfitta con gli azzurri. La stagione scorsa è stata irripetibile, era inevitabile partire con i primi paragoni. Il vero problema del Napoli è far sì che i tifosi stessi non compromettano la serenità dell'ambiente. Non bisogna aspettarsi una stagione come quella dello scorso anno, si farebbe solo il male di Garcia e dei suoi.

Il Napoli resta con l’Inter la principale favorita allo Scudetto, calma e gesso. Il Milan mi appare avere qualcosina in meno, la Juventus è senza il miglior Pogba ed ha tanti giocatori mediocri, che addirittura peggiorano come Locatelli. L’assenza delle coppe è un fattore, ma non abbastanza da poter competere fino in fondo. Il Napoli resta fortissimo, ma l’ambiente non deve complicare la vita della squadra.