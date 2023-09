Raspadori ancora falso nove con Spalletti per risolvere i problemi in attacco

Spalletti e Raspadori si ritroveranno in Nazionale: l’allenatore toscano l’aveva voluto fortemente per aggiungere una variante tattica fondamentale nel suo 4-3-3 così da cambiarlo in 4-2-3-1. Tuttavia, questi desideri non si sono mai realizzati perché è finito in panchina grazie all’esplosione del talento di Kvaratskhelia. Raspadori, però, non ha battuto ciglio e ha sfruttato le occasioni a disposizione: mai una parola fuori posto per le continue panchine nonostante l’investimento importante fatto dalla società, 2 gol allo scadere con Spezia e Juventus che hanno portato 6 punti fondamentali nella classifica del Napoli dello scorso anno. In Champions bottino anche migliore per un esordiente chiamato a sostituire Osimhen: 4 gol e 3 assist. In Nazionale Spalletti lo rimetterà al centro dell’attacco per provare a risolvere i problemi di sterilità offensiva.

