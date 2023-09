Presidente Tivùsat Sigismondi a Radio Crc: “Problemi con Dazn? Noi saremo la soluzione”

Durante la trasmissione di Raffaele Auriemma “Si Gonfia la Rete” è intervenuto il presidente di Tivùsat Alberto Sigismondi, parlando del nuovo accordo per trasmettere i canali Dazn sul satellite.

Ecco le parole di Alberto Sigismondi:

“L’iniziativa che Dazn, rivolgendosi a tivùsat, ha voluto mettere in piedi è destinata a quegli utenti che hanno una connessione non perfetta o che addirittura non ce l’hanno. Vedendo le partite sul satellite, la qualità migliore e poi la stabilità è maggiore. A meno che non ci sia un cataclisma, la visione sul satellite è sempre nitida e perfetta. Lo sforzo da parte di Tivùsat che fornisce dei servizi a Dazn è tecnico: forniamo noi la piattaforma. 114 e 115 sono i due canali che Dazn utilizza per far vedere le partite della Serie A. Fa vedere le 7 migliori partite perché 3 le ha date in esclusiva ad un altro operatore satellitare. Chi ha i famosi problemi di rotella che continua a girare, sul satellite lo risolve. Tivùsat non c’entra nulla con l’abbonamento, è Dazn che ha la proprietà dei diritti e che decide tutto. Il prezzo che ha scelto è di euro 7,50 in più al mese, oltre all’abbonamento. Chiunque ha problemi con internet, lo risolve con il satellite.

La rete distributiva internet abbiamo pensato che fosse più avanzata, dimenticando che ci sono tante zone del Paese in cui la rete non arriva proprio. A maggio solo il 62% degli italiani avevano installato fibra, ecco perché il satellite resta un canale importante“.

