“Il Napoli ha un punto debole che Kim copriva, i cambi di Garcia tutti errati”

Su Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli: “In Napoli-Lazio tante cose non hanno funzionato. La piazza ha iniziato a produrre i primi mugugni, ma bisogna accettare i verdetti del campo. Il Napoli purtroppo patisce molto le ripartenze e già con Spalletti si era visto questo punto debole. Kim mascherava in parte col suo fisico e la sua velocità, ma adesso è venuto fuori in pieno. Il Napoli non ha giocato una brutta partita, ma si è fatto punire alla prima facile ripartenza. E nel secondo tempo tutto è venuto a galla. La Lazio ha avuto troppi spazi aperti, bisogna far suonare un allarme. Garcia è responsabile di cambi che non hanno sortito effetti. Kvaratskhelia anche zoppo va tenuto in campo: la sua sola presenza condiziona la difesa del Napoli. I suoi cambi ruolo per ruolo non hanno modificato per nulla l’inerzia della partita. Garcia sa fare l’allenatore, ma questi errori vanno messi in conto per crescere ancora. Natan? Un po’ tutti ci stiamo meravigliando di quanto stia rimanendo fuori dalle rotazioni di Garcia. Va introdotto con calma, ma deve arrivare il suo momento. Juan Jesus viene meno quando gli si danno troppe responsabilità, ma anche Rrahmani ha fatto male contro la Lazio. Anguissa anche è stato tra i peggiori in campo, fa strano che uno come Garcia non si sia reso conto che andava sostituito dopo un po’. I suoi cambi hanno sbagliato un po’ tutto”.

Fonte: Radio Punto Nuovo