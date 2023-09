Cosa non va – Analisi 2 – Stanley è finito nei sobborghi del villaggio. Mistero lobotka

I m provvisamente, Stanislav Lobotka si è ritrovato defilato rispetto al centro del proprio villaggio, lui che ha rappresentato l’idea, l’estro e pure altro in un passato c h e brilla di suo. Rudi Garcia ha un calcio che rifiuta di offrire all’avversario un riferimento (« U na squadra che dipende da un solo giocatore, che sia attaccante o play, è una squadra in pericolo: perché all’avversario basterà chiudere il tuo punto forte e ti mette inevitabilmente in difficoltà» , ha spiegato ). Prima che lo facessero gli altri, che pure ci hanno provato per due anni e raramente ci sono riusciti, Garcia ha fatto da sé ed ha aggirato la questione: Lobotka resta chiaramente il regista ma non è l’unica fonte di ispirazione, e il Napoli del terzo posto e dello scudetto che s’è lasciato illuminare dal proprio genietto ha cominciato a cercare soluzioni alternative. Lobotka non è finito ai margini ma le (ormai rare) uscite dal basso non passano sistematicamente dallo slovacco, che abbia addosso un trequartista o un secondino qualsiasi oppure goda di una libertà che consentirebbe di andarlo a cercare per avere luci e scacciare via le ombre . Fonte: CdS

