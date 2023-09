Calciomercato Napoli: Demme proposto al Fenerbahce, ecco la risposta del club turco

Il calciomercato in Italia è ormai chiuso ma continuano per il Napoli le trattative in uscita, per piazzare quei calciatori ritenuti in esubero in direzione di campionati in cui è ancora possibile operare sul mercato. Secondo le ultime indiscrezioni Diego Demme sarebbe stato proposto al club turco del Fenerbahce.

Il calciomercato in Turchia è ancora aperto ed è per questo che il Napoli ha pensato di proporre Diego Demme al Fenerbahce. A riportarlo sono i giornalisti di Sporx che indicano il Fenerbahce come un club alla disperata ricerca di un centrocampista.

Proprio per questo i dirigenti del club turco starebbero valutano in queste ore il nome del centrocampista del Napoli, Diego Demme, finito ormai fuori rosa. Demme è un profilo molto interessante poiché dal 2014 al 2020 ha fatto molto bene con la maglia del Lipsia, pur non riuscendo ad imporsi con i colori azzurri.

Nella scorsa stagione Demme ha indossato la maglia del Napoli soltanto in 7 occasioni, e si ritrova in scadenza di contratto a 31 anni, particolari che potrebbero rendere decisamente abbordabile il suo cartellino da parte del Fenerbahce, che ci starebbe facendo più i un pensierino.

