“Serve tempo per ritrovare la miglior condizione, l’unica critica è verso la società”

Con un twit, il giornalista de “Il Roma”, Giovanni Scotto, ha fatto il punto della situazione in casa Napoli dopo la sconfitta di ieri contro la Lazio: “Il Napoli è giù di condizione dopo i carichi di lavoro estivi. Lo spiegò Garcia e si è visto anche con Frosinone e Sassuolo. Contro un’avversaria più forte la difficoltà è venuta fuori in modo più evidente, con un secondo tempo dove la squadra si è allungata e ha perso riferimenti, alcuni anche banali come mantenere la linea difensiva. Qualche giocatore è andato in confusione. I cambi inefficaci purtroppo non hanno aiutato. Rrahmani e Juan Jesus formano una coppia di difensori lenti, in certe situazioni si fa fatica anche a scappare dietro nelle ripartenze avversarie. Serve un po’ di tempo per trovare la miglior condizione, la tattica adesso non ha importanza. Il Napoli è la stessa squadra forte di prima, che può vincere anche senza Spalletti. Una critica secondo me giusta è non l’aver dato a Garcia un difensore pronto, soprattutto conoscendo da tempo il calendario e i limiti di Jesus e Ostigard. Anche in questo caso bisognerà sperare che Natan sia pronto già dopo la sosta“.

Factory della Comunicazione

Fonte: Twitter