Il Mattino – Napoli-Lazio, i voti in pagella: flop Anguissa e Mathias Olivera

5 MATHIAS OLIVERA

Come cliente ha Felipe Anderson, se la cava un paio di volte all’inizio, poi è un tracollo continua: lo vede sfuggire via in occasione dell’assist dello 0-1, ma poi anche dopo sbanda neppure avesse perso le ruote. Non si riprende più, anche nella ripresa, tutti i pericoli arrivano da lì. Oltre il gol, sembra davvero in bambola.

5,5 ANDRÉ-FRANK ZAMBO ANGUISSA

Al solito, molto duttile, gioca alcune fasi anche da difensore aggiunto, perché deve seguire Luis Alberto ovunque. Cosa che fa in maniera rovinosa in occasione del vantaggio laziale

6,5 STANISLAV LOBOTKA

Qualche errore nei passaggi, ma la quantità non si discute. Ormai lo aspettano al varco, ma resta la domanda: perché non tira al 43’ ma scarica al centro? Poi è il solito metronomo: rincorre chiunque

6 PIOTR ZIELINSKI

C’è Cataldi su lui: ha carta bianca, nel senso che va per il campo dove lo porta l’ispirazione. Compreso il tiro che porta sull’1-1 che non sembra imparabile, ma lo diventa grazie a un altro tacco, questa volta di Romagnoli. Poi perde palla su quell’aquila di Felipe Anderson e c’è il via al raddoppio.

Fonte: Il Mattino