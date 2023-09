Spalletti nel segno dei “fantastici quattro” del blocco Napoli, così si presenta la sua Italia

I fantastici quattro. In casa Napoli si festeggiano quattro fiocchi azzurri con le conferme in Nazionale per il portiere Meret, il capitano Di Lorenzo e l’attaccante Raspadori oltre alla piacevole sorpresa rappresentata da Matteo Politano. Prime scelte per il neo Ct Luciano Spalletti che ieri sera ha diramato la lista dei convocati (29 in tutto) per il doppio impegno di qualificazione ad Euro 2024 contro Macedonia del Nord ed Ucraina, rispettivamente in programma il 9 ed il 12 settembre.

Il commissario tecnico, che ha raccolto il testimone alla guida dell’Italia dopo le dimissioni di Roberto Mancini, sarà presentato ufficialmente stamani a Coverciano. Salta agli occhi la presenza di un mini blocco rappresentato dai giocatori del Napoli che Spalletti ha allenato fino al 4 maggio scorso. E se per tre dei quattro campioni d’Italia la chiamata di Spalletti appariva praticamente scontata (sul tetto d’Europa con il predecessore Mancini) spicca anche la convocazione di Politano figlia di una partenza sprint in campionato dell’esterno offensivo con lo scudetto sul petto. La Nazionale si radunerà domenica nel centro tecnico di Coverciano per allenarsi fino a venerdì prossimo in Toscana e poi partire nel pomeriggio alla volta di Skopje. Al termine del match con la Macedonia del Nord gli azzurri si trasferiranno a Milano per preparare la sfida con l’Ucraina. Fonte: Il Mattino