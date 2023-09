Napoli verso Lazio, quota super per la vittoria degli ospiti

Dopo le prime due ottime prove contro Frosinone e Sassuolo, il Napoli di Rudi Garcia si prepara alla terza giornata, che lo vedrà impegnato in casa contro l’agguerrita Lazio di Sarri. Dal match del Maradona si snodano tutti i pronostici di Serie A firmati Superscommesse: i partenopei conquisteranno la terza vittoria stagionale contro i biancocelesti, ancora a 0 punti?

Factory della Comunicazione

Napoli-Lazio: Goal sì

La squadra di Rudi Garcia, archiviate le due vittorie contro Frosinone e Sassuolo, ospiterà al Maradona la Lazio di Sarri, dopo due giornate con 0 punti in classifica e ora alla disperata ricerca della prima vittoria stagionale. Negli ultimi 11 match giocati in casa, i partenopei hanno sempre segnato almeno un gol, così come la Lazio in 5 delle ultime 6 giocate fuori casa: il consiglio di Superscommesse punta sull’esito Goal Sì.

Empoli-Juventus: Over 1.5 Ospite

Archiviato il malcontento del pareggio e le polemiche arbitrali dello scorso turno, la squadra di Allegri vola in Toscana per la trasferta che l’attende contro l’Empoli, ancora a caccia del primo punto stagionale. Il consiglio di Superscommesse è Over 1.5 Ospite, esito uscito in 5 delle ultime 6 trasferte al Castellani del club bianconero, ad eccezione dell’ultima sfida giocata l’anno scorso con la vittoria dei toscani per 4 a 1.



Inter-Fiorentina: Over 0.5 1T + Over 0.5 2T

Gasata per la rimonta ai danni del Rapid Vienna, la squadra di Italiano si prepara per la terza giornata di campionato, in cui affronterà l’Inter. Il consiglio di Superscommesse per il match di San Siro è Over 0.5 1T + Over 0.5 2T: nelle prime 2 partite della Viola è stato segnato almeno un gol sia nel primo tempo sia nel secondo, l’Inter invece ci è riuscita nella gara d’esordio con il Monza.

Roma-Milan: Over 0.5 Ospite 1T

Con l’entusiasmo del colpo Lukaku ancora da smaltire, la Roma si concentra sulla super sfida casalinga contro il Milan. La qualità delle giocate e la buona intesa tra i nuovi acquisti e i giocatori della scorsa stagione fanno del Milan un avversario assai scomodo, che non avrà bisogno di carburare per giocare al 100% delle sue possibilità: il consiglio di Superscommesse punta sull’Over 0.5 1T, esito uscito nelle prime due partite di Serie A del club rossonero.

Tutti i match della terza giornata

Napoli vs Lazio

Le quote: Il segno 1 è quotato a 1.65; il segno X è quotato a 4.00; il segno 2 è quotato a 5.25.

Il pronostico di Superscommesse: Goal Sì

Empoli vs Juventus

Le quote: Il segno 1 è quotato a 5.25; il segno X è quotato a 3.85; il segno 2 è quotato a 1.67.

Il pronostico di Superscommesse: Over 1.5 Ospite

Inter vs Fiorentina

Le quote: Il segno 1 è quotato a 1.65; il segno X è quotato a 4.00; il segno 2 è quotato a 5.00.

Il pronostico di Superscommesse: Over 0.5 1T + Over 0.5 2T

Roma vs Milan

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.80; il segno X è quotato a 3.05; il segno 2 è quotato a 2.75.

Il pronostico di Superscommesse: Over 0.5 Ospite 1T

Atalanta vs Monza

Le quote: Il segno 1 è quotato a 1.63; il segno X è quotato a 4.25; il segno 2 è quotato a 5.25.

Il pronostico di Superscommesse: Over 2.5

Bologna vs Cagliari

Le quote: Il segno 1 è quotato a 1.70; il segno X è quotato a 3.70; il segno 2 è quotato a 5.25.

Il pronostico di Superscommesse: Segno 1

Sassuolo vs Verona

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.05; il segno X è quotato a 3.55; il segno 2 è quotato a 3.65.

Il pronostico di Superscommesse: Goal sì

Udinese vs Frosinone

Le quote: Il segno 1 è quotato a 1.80; il segno X è quotato a 3.70; il segno 2 è quotato a 4.50.

Il pronostico di Superscommesse: 1X + Over 1.5

Torino vs Genoa

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.05; il segno X è quotato a 3.25; il segno 2 è quotato a 3.90.

Il pronostico di Superscommesse: 1X + Under 3.5

Lecce vs Salernitana

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.00; il segno X è quotato a 3.35; il segno 2 è quotato a 3.90.

Il pronostico di Superscommesse: Multigoal 2-4