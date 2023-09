Lozano: “Sono qui con tante aspettative, ciò che è successo a Napoli è stato magico ed unico”

Hirving Lozano è tornato in Olanda, nuovamente al PSV. L’ ex attaccante del Napoli ha rilasciato un’intervista al canale Youtube del club: “Mi senso molto felice di essere qui, tornare in questo club è una sfida piacevole: sono contento di questa avventura. Sin dal viaggio in aereo, ho provato delle belle sensazioni: il panorama ti regala sempre delle immagini molto belle e mi ha fatto tornare alla mente tanti ricordi del passato… Ho giocato qui per due anni (dal 2017 al 2019) e spero di fare ancora meglio, adesso. Sono lo stesso che è partito qualche stagione fa? No, sono sicuramente diverso… Ho imparato molto e mi sento maturato. Cosa mi è mancato di più di Eindhoven? So che qui si vive una vita tranquilla ed ho sempre portato questa città nel mio cuore anche per il rapporto che avevo con la dirigenza. La mia famiglia ha spinto per tornare in Olanda? Certo, siamo tutti contenti di questa scelta. Darò il 100% per il PSV. Come ho vissuto l’ultimo anno a Napoli? A Napoli ho fatto esperienze molto belle e sono cresciuto tanto. Ho imparato molto lì. La gente era molto amichevole e mi hanno davvero amato. Resterò nella storia del club. Abbiamo vinto lo Scudetto dopo 33 anni. Qualcosa di magico ed unico. Vincere per me è stato qualcosa di molto importante e significativo. Restare nella storia di un club per me è qualcosa di molto bello. Arrivo qui al PSV con moltissime aspettative. Voglio davvero fare bene e spendere tutte le mie energie. Ripeto, dopo l’esperienza di Napoli, mi sento molto più maturo. La cosa importante per me è ripagare l’affetto della tifoseria”.

