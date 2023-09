La Gazzetta mette in campo Napoli e Lazio (Formazioni)

Garcia non lo ha annunciato in conferenza «per non dare riferimenti agli avversari», ma sa bene che Kvaratskhelia è ormai pronto per l’esordio stagionale da titolare dopo aver saltato la prima di Frosinone per affaticamento e dopo essersi iscritto alla vittoria col Sassuolo subentrando nella ripresa a Politano e risultando subito decisivo con l’assist per Di Lorenzo. Il georgiano sarà una delle principali novità di formazione rispetto alla gara di domenica (o forse l’unica), l’altra sarà nella distinta con la prima convocazione per Lindstrom che ha scelto la maglia numero 29 e che questa sera si sistemerà in panchina in attesa del debutto. Garcia, per rafforzare la sua idea di squadra verticale, lo immagina da esterno ma anche seconda punta e il danese potrà dare sin da subito il suo contributo con quegli strappi palla al piede coi quali si è messo in mostra nei due anni tedeschi all’Eintracht Francoforte. Partirà ancora una volta dalla panchina Natan con Juan Jesus favorito su Ostigard per affiancare Rrahmani. La squadra si è ritrovata ieri mattina a Castel Volturno, assente Gollini per un trauma contusivo alla mano destra. Fonte: CdS

