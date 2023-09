E’ aperto il botteghino per Napoli/Lazio, c’è piccola disponibilità. Si entra dalle 17,45

Sono ancora diversi i biglietti disponibili per il primo big-match dell’anno. La previsione tra abbonati e vendita libera non si allontana di molto dai 47mila presenti domenica scorsa contro il Sassuolo. Sono numeri coerenti con l’entusiasmo dello scorso anno culminato col trionfo tricolore e feste continue al Maradona. Fino a ieri sera, con gli anelli superiori delle Curve già esaurite, restavano pochi altri biglietti per i Distinti e qualche disponibilità maggiore per le Tribune, ma anche quella di oggi sarà giornata chiave per migliorare ulteriormente i numeri della prevendita. I cancelli dello stadio apriranno alle ore 17.45 e per questo motivo il Napoli ha invitato i tifosi ad anticiparsi per evitare lunghe code. Previsto prima dell’inizio della partita dj set con la presenza di Pau dei Negrita. C’è grande attesa per il ritorno di Sarri al Maradona, la partita presenta temi interessanti: oltre alla curiosità per la squadra col tricolore sul petto sarà la prima contro la seconda dello scorso anno, il “derby” dell’ex romanista Garcia e, per tutti questi motivi, la partita avrà una copertura televisiva totale coi cinque continenti collegati e sguardi attenti ovunque. Tutti in prima fila per i campioni d’Italia. Fonte: CdS

