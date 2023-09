Weah si racconta e svela una preferenza: «Osimhen? Mi tengo Vlahovic»

A margine dell’evento al JD di Le Gru di Grugliasco (TO) per il lancio della nuova scarpa New Balance di cui è testimonial dal 2021, Timothy Weah si è raccontato, svelando i propri sogni e gli obiettivi che vuole perseguire con la maglia della Juve.

Factory della Comunicazione

Chi era il suo giocatore preferito da bambino?

«Quando ero piccolo il mio idolo era mio padre ma ne avevo anche altri. Sicuramente Neymar per le cose incredibili che faceva in campo ai tempi del Santos. Poi mi piacevano Cafu, Davids e Del Piero…».

Ha sempre voluto giocare a calcio?

«Sì, il calcio fa parte della mia vita da sempre. Avevo due sogni da bambino. Diventare un grande giocatore e giocare un Mondiale. Ho giocato il Mondiale, ora è davvero un sogno essere qui alla Juventus e adesso voglio rendere orgogliosi i miei nuovi tifosi».

Com’è il suo rapporto con Allegri?

«Allegri è puntiglioso, un allenatore che cura molto i dettagli e questo a me serve perché essendo giovane ho bisogno di essere motivato per crescere e migliorare. Mi parla anche un po’ in inglese per aiutarmi. È molto divertente, soprattutto quando parla italiano».

Tra i compagni di squadra, chi è il più simpatico?

«Ci sono tanti ragazzi divertenti ma, forse, Weston (McKennie, ndr) è il più divertente. Ci conosciamo da 10 anni. Passo tanto tempo con lui e Moise (Kean, ndr) che mi stanno facendo conoscere la città e diversi interessanti ristoranti».

Questa Juventus può vincere lo Scudetto?

«Faremo un passo alla volta ma io ci credo sempre al 100%. Faremo tutti insieme del nostro meglio per provare a vincere».

Nel corso della sua carriera ha giocato, al Lille, con Osimhen…

«Personalmente sono focalizzato solo su Dusan che è un grande attaccante. Segna tanti gol, sa far tutto in campo. È un giocatore incredibile. Mi trovo bene a giocare con Dusan in campo».

Scambierebbe Vlahovic con Osimhen?

«No non lo scambierei perché Dusan è perfetto per la Juventus».

E di Chiesa che ne pensa?

«Fede è un top player. Lui e Dusan sono entrambi focalizzati sulla vittoria e ci potranno trascinare verso il successo. Sono tra i migliori giocatori al mondo e sono contento di giocare con loro».

Al Psg ha giocato con Buffon. Le ha detto qualcosa circa il suo passaggio alla Juventus?

«Non lo sento da un po’, una persona incredibile. Molto divertente, ha giocato contro mio padre e scherzava molto su questo fatto. Buffon è una leggenda».

Lei è, ad oggi, l’unico acquisto della Juventus durante il mercato estivo. Sorpreso?

«No, direi che sono felice (ride, ndr). Non so come sia stato possibile, so solo che hanno creduto in me».

E suo padre George, che consiglio le ha dato?

«Mi ha solo detto di stare tranquillo e divertirmi. Mi ha chiesto anche la maglia della Juventus. L’ho messa via, mia mamma gliela porterà appena possibile».

Quali sono i suoi obiettivi per questa stagione?

«Adattarmi il prima possibile e fare il meglio per la Juventus e i tifosi bianconeri. Sto studiano l’italiano e credo che tra sei mesi sarò pronto, così da migliorare anche in campo nella comunicazione con i miei compagni».

Chi ascolta in campo?

«Danilo è il nostro capitano, lo ascolto molto».

E Pogba come sta?

«Quando si ha un infortunio come quello che ha avuto Pogba non è facile, soprattutto se ci si fa male alle ginocchia e io lo so bene… Lui è un leader. Sembra che giochi in slow motion ma, invece, è veloce e molto elegante a livello tecnico».

Attore preferito e cibo italiano a cui non riesce a dire di no…

«Il mio attore preferito? Domanda difficile, Mi piace Will Smith ma direi Tom Hardy. Per quel che riguarda il cibo italiano, sicuramente la pasta, in ogni modo e ogni giorno».

Fonte: CdS