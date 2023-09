Presentiamo l’Union Berlino con Bonucci (Grafico)

Leonardo Bonucci è arrivato ieri sera a Berlino e subito ha saputo del derby italiano con il Napoli in Champions League: oggi sono previste le visite mediche, se non ci saranno intoppi l’ex difensore della Juventus firmerà un contratto annuale con l’Union. Il club della capitale tedesca metteva sul piatto uno stipendio di tre milioni, però in Germania le cifre sono al lordo. Poco per un giocatore che alla Juve guadagnava 3,5 milioni netti. Quindi è iniziata la trattativa. I bianconeri lo hanno liberato a zero però con un “incentivo all’esodo” di 3,5 milioni lordi. Per motivi di tassazione, è stata preferita la buonuscita alla partecipazione al pagamento dell’ingaggio.

Factory della Comunicazione

Esperienza Con l’arrivo di Bonucci, il tecnico dell’Union, lo svizzero Urs Fischer, ha praticamente tutti i ruoli coperti con due pedine preziose. Per la sua prima partecipazione della storia alla Champions League, il club dell’ex Berlino Est ha cercato sul mercato gente di esperienza internazionale: così sono arrivati anche Kevin Volland, attaccante dal Monaco, e Robin Gosens dall’Inter, autore di una doppietta al debutto in Bundesliga. L’ex interista è stato convocato ieri in nazionale e può diventare il primo calciatore dell’Union a vestire la maglia della Germania.

Stadio Olimpico Le belle storie sullo stadiolo nel bosco dell’Union, ristrutturato dai tifosi e con il tabellone del risultato vintage, non potranno essere riproposte: l’Union giocherà in coppa all’Olympiastadion, casa della rivale Hertha: 75 mila posti circa, ci saranno più biglietti anche per i tifosi napoletani. Fonte: Gazzetta