Nuovo ruolo per l’ex azzurro German Denis, commentatore e opinionista in TV con LeoVegas.News

L’ex centravanti argentino ricoprirà il ruolo di opinionista e commentatore tecnico durante la trasmissione del brand di intrattenimento sportivo, in onda su Sportitalia

Milano, 31 agosto 2023 – Ora è ufficiale: LeoVegas.News chiude l’affare German Denis. Il sito di infotainment sportivo annuncia che l’ex attaccante, tra le altre, di Napoli, Atalanta, Udinese, Reggina e Independiente sarà il nuovo volto di LeoTALK, il programma che va in onda live tutte le settimane in tv e in diretta streaming su Sportitalia. Dopo aver vestito le maglie di importanti squadre di Serie A e Serie B, l’ex calciatore argentino indosserà quella arancione di LeoVegas.News e farà parte della squadra della trasmissione nelle vesti di opinionista e commentatore sportivo. In compagnia di Valeria Ciardiello, Andrea Zenga e di tutti gli ospiti delle puntate, grazie alla sua grande esperienza il Tanque regalerà ai telespettatori la sua chiave di lettura sull’attualità sportiva, sulle evoluzioni del calcio nazionale e internazionale e sulle dinamiche interne delle squadre italiane.

Dopo la pausa estiva, il 29 agosto il programma firmato da LeoVegas.News ha ripreso la regolare programmazione settimanale, con news e approfondimenti dedicati al calcio e ai suoi protagonisti. Tra i servizi e i collegamenti live, durante tutta la stagione 2023/24, LeoTALK offrirà spunti di riflessione sul calcio italiano ed europeo grazie alla preparazione dei giornalisti di Sportitalia, degli ospiti e degli esperti che si susseguiranno nel corso della programmazione.

“Per noi è un grande onore avere nella nostra squadra un professionista come German Denis, che ha scritto pagine importanti del calcio italiano e argentino e ha saputo farsi apprezzare dentro e fuori il campo per le sue doti umane e sportive”, ha dichiarato Adele Incerti di LeoVegas.News. “Nel corso della sua carriera è riuscito a trasmettere sani valori di sportività, lealtà, correttezza e spirito di appartenenza che lo hanno fatto distinguere nel panorama calcistico italiano. Ancora oggi i tifosi di tutta Italia lo ricordano con molto amore e questo significa tanto. Siamo sicuri che i telespettatori apprezzeranno la nostra scelta”.*** *** ***

About LeoVegas.News

Nato nel 2021, LeoVegas.News è un magazine online di infotainment che offre contenuti dedicati al calcio e ai suoi protagonisti, con approfondimenti esclusivi sulle squadre protagoniste del calcio di Serie A, gli highlights e le statistiche sulle partite di Campionato e le ultime novità del calciomercato. Il brand è inoltre Official Training Kit Front Partner dell’Inter e Digital Content Partner dell’Atalanta, nonché Main Sponsor di Atalanta eSports: un altro modo per confermare il suo impegno sul panorama del digital entertainment.

