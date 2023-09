Nicolato: “Ciò che distingue il Braga è l’organizzazione collettiva”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Francesco Nicolato, esperto di calcio portoghese

Factory della Comunicazione

“Il Braga? L’ambizione è quella di passare più turni possibili. Ha delle individualità importanti come giovani, poi più vai avanti in Champions, più soldi guadagni per rinforzare la squadra. Più riesce ad ottimizzare le plusvalenze e l’andare avanti nelle varie competizioni e più può diventare competitivo a livello internazionale. Il Braga come qualsiasi squadra che partecipa ad una competizione punta a vincerla o quantomeno a fare meglio possibile. Anche l’Union Berlino non va sottovalutato. Il Napoli deve fare riferimento a se stesso cercando di farsi trovare pronto. Il Real Madrid è candidato al primo posto nel girone e quantomeno ad arrivare in semifinale di questa competizione. L’obiettivo del Real è sempre di vincere. Il Napoli è la seconda forza di questo girone. Poi Union Berlino e Braga, ma ci possono essere delle sorprese. Il Braga viene già dai preliminari di Champions e a livello di automatismi e condizione è più avanti delle altre. Il Napoli deve riuscire a mantenere una costanza di rendimento per tutto il periodo della stagione.

Un anno fa a Napoli eravate disperati, non si poteva parlare di scudetto. Sono stati mantenuti i giocatori della scorsa stagione, vediamo se l’allenatore riesce a farli mantenere a quei livelli.

Quello che distingue il Braga è l’organizzazione collettiva. Per quella che è la qualità del girone il loro obiettivo può essere il terzo posto, giocandosela con l’Union Berlino.

Il loro allenatore sta facendo bene, mi è piaciuto come modo di interpretare la gara. Però ripeto se Napoli e Real Madrid giocano al loro livello, non ci sono problemi per qualificarsi.

Ancelotti da allenatore esperto dà segnali alla squadra per tenere alta l’attenzione e non far passare il Braga come squadra Cenerentola del girone. La mia sensazione è che il Braga giocherà un calcio di ripartenza”.