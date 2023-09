Fedele: “Il Napoli doveva prendere un centrocampista, ma resta comunque la favorita”

Enrico Fedele è intervenuto a Marte Sport Live, condotto da Dario Sarnataro, su Radio Marte:

“Non so perché il Napoli non sostituisca Demme con un centrocampista fisico, probabilmente sarebbe servito. Il Napoli resta la favorita anche se forse ha pensato più alla qualità degli innesti, come nel caso dell’ultimo arrivato, mi riferisco ovviamente a Lindstrom. Credo che sarebbero serviti calciatori pronti in questo mercato. Non sono arrivati giocatori di prima fascia. Lindstrom è stato seguito da febbraio, sarebbe dovuto arrivare al posto di Zielinski. Assomiglia un po’ a Laudrup, non ha la caratteristica di Lozano, quindi a destra l’unico nel ruolo è Politano. Dico la mia.

Secondo me sarebbero serviti di più un difensore e un centrocampista. Raspadori? Non c’è niente da scoprire, è un attaccante centrale, un rapace d’area di rigore. Ha giocato da 10 in queste gare, quindi non capisco perché Lindstrom. Lobotka? Adesso si gioca diversamente, non si rischia sempre con il palleggio. A volte il Napoli aspetta e utilizza pure un lancio lungo. Boateng? Non credo sia un nome per il Napoli. Natan? Ci raccontano balle sul mancato impiego, mi preoccupa il fatto che Juan Jesus abbia giocato poco in questo periodo. Bonucci? No, assolutamente no. E’ stato un grande giocatore in passato”.