Calcio Femminile – Coppa Italia: il turno preliminare dà il via alla competizione: le gare di domenica

COPPA ITALIA FEMMINILE

Factory della Comunicazione

Le vincenti delle due sfide (calcio d’inizio alle 15.30 e alle 17) si qualificheranno direttamente per i sedicesimi di finale, previsti in gara secca per domenica 10 settembre

Sarà il turno preliminare della Coppa Italia a dare il via alla stagione 2023/24 del calcio femminile italiano. La nuova edizione della competizione, che vede come detentrice del trofeo la Juventus, si aprirà domenica con Res Roma-Freedom (calcio d’inizio alle ore 15.30) e Academy Pavia-Tavagnacco (ore 17).

Alla luce del nuovo format, le vincenti delle due sfide si uniranno alle 14 squadre dal 9° al 22° posto della graduatoria d’ingresso alla competizione pubblicata il 21 agosto dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, per i sedicesimi di finale previsti in gara secca domenica 10 settembre in casa della formazione peggio posizionata in graduatoria. Le otto ‘big’ entreranno invece in scena a partire dagli ottavi di finale, in programma anch’essi in gara secca tra l’11 e il 12 ottobre, mentre quarti di finale e semifinali si svolgeranno con partite di andata e ritorno.

RES ROMA-FREEDOM (Ore 15.30, Centro sportivo Vianello, Roma)

Si partirà dunque dal confronto tra la Res Roma, che nella passata stagione ha vinto il girone C di Serie C e conquistato la finale della Coppa Italia di categoria, e la Freedom, società della provincia di Cuneo ammessa in B (al posto della Sassari Torres) dopo il secondo posto nel girone A di Serie C.

“Stiamo preparando questo appuntamento con serenità, continuando il lavoro di preparazione in vista dell’inizio del campionato – ha dichiarato Marco Galletti, allenatore e responsabile della Scuola Calcio della Res Roma – abbiamo una squadra nuova con molte giovani brave e di prospettiva, sappiamo che dovremo lottare per la salvezza e, allo stesso tempo, far crescere e valorizzare le nostre ragazze, che rimane una priorità della società”.

Anche il tecnico della Freedom approfitterà del turno preliminare di coppa per affinare l’intesa tra le calciatrici e migliorare la condizione atletica della squadra, attesa il 17 settembre dall’esordio in Serie B in casa della Ternana di Fabio Melillo, ex allenatore della Res Roma e della Primavera della AS Roma. “Sarà la prima gara della stagione e siamo curiosi di vedere come reagiremo alla nuova categoria – queste le parole di Gian Luca Petruzzelli, sulla panchina del club dal luglio del 2021 – la stiamo preparando in modo sereno, sapendo che affronteremo una buona squadra. In queste settimane dovremo lavorare tanto e bene perché sarà un campionato difficile: cercheremo di fare del nostro meglio facendo crescere le calciatrici più giovani”.

ACADEMY PAVIA-TAVAGNACCO (Ore 17, stadio Fortunati, Pavia)

L’Academy Pavia, dopo essersi aggiudicata il girone A di Serie C davanti alla Freedom, vuole continuare la sua corsa anche nella nuova stagione. “Siamo all’inizio dell’anno e i carichi di lavoro si faranno probabilmente sentire durante la gara – ha sottolineato il tecnico Roberto Salterio – stiamo cercando di prepararci al meglio per mettere in campo una squadra equilibrata, sfruttando anche i nuovi acquisti. Sappiamo che la Coppa Italia è un traguardo irraggiungibile per noi ma ho comunque chiesto alle ragazze impegno e voglia di lottare per la vittoria”. L’allenatore della formazione lombarda, nonostante il salto di categoria, è ottimista per la stagione che partirà domenica dallo stadio Fortunati. “Siamo una neo promossa e al cospetto di alcune realtà che incontreremo ci sentiamo senza dubbio una Cenerentola – ha aggiunto – al contempo veniamo da un anno in cui, lavorando molto, abbiamo raggiunto un equilibrio tattico e una solidità che saranno senza dubbio un ottimo punto di partenza. Speriamo di far bene e ottenere la salvezza”.

Dopo la riammissione in Serie B al posto del Cittadella, per il Tavagnacco è scattata la corsa contro il tempo per farsi trovare pronto in occasione delle prime uscite stagionali. “Questa partita arriva molto presto – sottolinea Alessandro Campi, tecnico delle friulane dallo scorso dicembre – siamo nel bel mezzo della preparazione che ha come finalità il raggiungimento della forma migliore in vista dell’inizio del campionato, e quindi non siamo al top. Ma ben venga una partita vera, in una competizione che vogliamo onorare. Affronteremo una squadra rodata, che prosegue il bel cammino intrapreso lo scorso anno con un allenatore che è molto bravo. Sarà un ottimo test per valutare a che punto siamo. Il nostro obiettivo in Serie B rimane la salvezza, sarà un campionato difficile che vedrà ai nastri di partenza molte formazioni già attrezzate per la A”.

Ottiene la qualificazione per il 1° turno la squadra che segna il maggior numero di reti. Dopo il 90’, in caso di parità, si procederà con i calci di rigore (non si disputano i tempi supplementari)

Fonte Figc