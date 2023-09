Alessandro Calori: “Garcia sta trovando varianti interessanti”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, Susy Fiorillo e Mattia Fele in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro Calori, allenatore ed ex calciatore, fra le tante, di Udinese e Brescia. Di seguito, un estratto dell’intervista.

“Il campionato di quest’anno è molto equilibrato, con Milan e Napoli che hanno più struttura e possibilità di arrivare in fondo. Garcia? Bisogna sempre rivedere una squadra pure se già vincente, ogni allenatore ha la sua idea. Il francese ha trovato un equilibrio in breve tempo, ma in generale il Napoli ha mostrato che si può vincere uno Scudetto anche rivoluzionando. Questa cosa negli anni scorsi non esisteva, per vincere bisognava costruire nel tempo. Garcia è un ottimo allenatore con buoni princìpi di gioco. Oggi non si parla più di moduli ma di idee di gioco, Garcia sta trovando varianti interessanti nonostante l’ossatura il Napoli ce l’abbia eccome. Poi quando fai tante competizioni ci vuole qualità, servono alternative che non facciano rimpiangere i titolari. In questo calcio si gioca così tanto che bisogna avere una rosa importante e completa. Mercato? Hanno fatto acquisti mirati: l’unica cosa che mette in pericolo il Napoli è la sazietà della vittoria, ma basta vedere Osimhen per capire quanta fame ci sia ancora nel gruppo. Natan? Se Garcia non l’ha messo subito è perché ha avuto bisogno di tempo e ne ha ancora. Questo ragazzo ha abilità importanti, ma se il mister ha deciso così un motivo ci sarà”.