Taormina (Il Mattino): “Ad ADL non piace rimettere in discussione gli accordi”

Pino Taormina è intervenuto nel corso di Marte Sport Live:

“Dopo gli acquisti spazio ai rinnovi? E’ uno degli argomenti che a De Laurentiis non fa particolarmente piacere affrontare, quando fa gli accordi non li rimette mai, o quasi, in discussione, Osimhen lo ha capito e anche lo stesso Kvaratskhelia lo sta capendo in questi giorni. Non è semplice iniziare a trattare il rinnovo di un contratto firmato appena un anno fa, per De Laurentiis i tempi non sono ancora maturi. In ogni caso si tratta di questioni che vanno affrontate velocemente, specie con il nigeriano, che ha capito quanto può arrivare a guadagnare. Del resto, l’aspetto economico è un elemento molto importante nella carriera di un calciatore, come lo è la possibilità di crescere in una squadra forte e che lo mette in condizione di segnare molti gol, come è il Napoli oggi. Quando inizia ad assaporare l’idea di guadagnare certe cifre poi intendi davvero assicurartele. Il rinnovo di Osimhen dovrebbe arrivare rapidamente, alle cifre che stiamo raccontando, circa 10 più un bonus. La speranza è che arrivi presto il rinnovo di Osimhen e che non si tiri troppo per le lunghe per il georgiano. A quanto ne so Kvara si prepara a chiedere un ingaggio molto alto, commisurato al valore che il Napoli dà al calciatore, ma da qui a dire che verrà subito accontentato ce ne vuole. Il centrocampo del Napoli? Ostigard è stata solo una soluzione contingente, l’idea che è stato preso un calciatore che ha bisogno di tempo per inserirsi a me non piace. Credo che il Napoli avesse bisogno di un centrale già pronto per giocare al posto di Kim. Mi fido molto di Juan Jesus, ma lo scorso anno era una riserva. Se Natan sarà pronto per settembre allora nulla osta, diversamente non mi convincerebbe questa soluzione”