Storie social di permanenze e partenze

A proposito di Instagram: Gianluca Gaetano, venerdì scorso praticamente certo di trasferirsi al Frosinone in prestito considerando che il Napoli voleva acquistare un altro centrocampista, ha preso atto della chiusura della campagna acquisti e soprattutto che continuerà la stagione in azzurro. Con tanto di storia postata dopo l’allenamento: «Pronto per ritornare in campo. Forza Napoli». Il mercato al tempo dei social.

Per il resto, storie di centrocampo. Storie social, via Instagram: Gaetano ha annunciato la sua permanenza e invece Demme ha seminato dubbi viola seguendo all’improvviso l’account ufficiale della Fiorentina. Anche il tedesco ha il contratto in scadenza nel 2024 come il Chucky, ma è fuori rosa sin dalla vigilia del campionato: per lui, come per Lozano, sarà una giornata importante. Fonte: Cds

