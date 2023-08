Simeone a Repubblica: “Questo è il mio posto nel mondo e vincere qui da argentino è stato davvero speciale”

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha parlato in una lunga intervista a Repubblica, dove fra le altre cose, spiega il legame che si è creato con Napoli ed il Napoli. “Ovvio che vorrei rimanere a vita a Napoli, ma dipenderà da me essere sempre all’altezza della situazione. Il riscatto mi ha reso felice, questo è il mio posto nel mondo e vincere qui da argentino è stato davvero speciale. Ho sgomitato nel calcio per dieci anni e so come vanno le cose. Mai sedersi. Non mi è ancora mai successo di sfidare il Cholo, chissà”.

” Devo farmi trovare sempre pronto, aspettando che ci sia bisogno di me, come è successo nella stagione scorsa in campionato e in Champions League. Non mi sento sminuito da gregario, ognuno di noi ha il suo ruolo decisivo, nel gruppo. Nel calcio ho sempre fatto da me, ma chi sono diventato nella vita lo devo soprattutto ai miei genitori. Mio papà, il Cholo, mi ha insegnato che davanti alle difficoltà non si molla mai. Da mia madre ho imparato invece l’importanza della meditazione, a cui dedico del tempo ogni giorno”.