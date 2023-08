Napoli-Lazio sarà anche Lindstrom-Kamada, sfida fra ex

Il Napoli sfiderà la Lazio di Sarri sabato al Maradona per la terza giornata di campionato, prima della sosta per le nazionali. Questa sarà anche l’esordio di Jesper Lindstrom con la maglia azzurra, in campo o in panchina, che si troverà di fronte un suo ex compagno all’Eintracht Francoforte, Daichi Kamada, ora alla Lazio, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Accadrà molto presto, già sabato, quando il Maradona diventerà anche suo, in una sfida che avrà un pizzico di nostalgia: Lindstrom da una parte e Kamada dall’altra, amici di un tempo da ritrovare in un’ora e mezza in cui l’Eintracht Francoforte non rappresenterà un dettaglio della propria esistenza, anzi. In quei due anni vissuti assieme, c’è stato il modo per conoscersi, per gioire, per alzare al cielo l’Europa League, per sentirsi protagonisti di una favola che comunque ha avuto per entrambi un lieto fine e Napoli-Lazio si trasformerà in un derby un po’ revival e un amarcord che – fatalmente – al fischio d’inizio si interromperà: ma è stato bello condividere quell’esperienza e sarà bellissimo scoprire che i destini stanno per incrociarsi di nuovo in un altro campionato, in città così tremendamente appassionante, in una dimensione che è tutta da scoprire”.

Factory della Comunicazione