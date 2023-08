Musumeci: “Lindstrom migliore amico degli attaccanti. Ostigard in mediana per dargli spazio”

A Radio CRC, nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete, è intervenuto Alessandro Musumeci, esperto di calcio scandinavo: “Lindstrøm? Secondo me è stato un buon acquisto per il Napoli perché con lui arriva un calciatore con tecnica superiore alla media e può essere un’ottima alternativa dal punto di vista tattico. Non è un’ala destra pura, ma più un trequartista, se Garcia prova a cambiare modulo, può giocare con Lindstrøm trequartista o con lui che stringe per far spazio a Di Lorenzo. Lindstrøm lo definisco il migliore amico del centravanti perché oltre ad avere un ottimo dribbling, è bravissimo a liberare e lanciare il centravanti. Ostigard in mediana? Credo che Garcia voglia anche dare spazio a questo ragazzo, perché è difficile integrarlo al centro della difesa, perché è troppo impulsivo. Da mediano dice ok, puoi attaccare subito, e recuperare tanti palloni, poi se ti superano hai i difensori alle spalle. È un cardine della difesa della propria Nazionale col suo stacco di testa e la sua esplosività. Ha dei difetti da limare, ma può essere un’alternativa importante. Sta crescendo sempre di più. Osimhen e Haaland? Dipende un po’ dalla squadra, per il momento Haaland dal primo posto non lo sposta nessuno. Attira talmente tanto l’attenzione della difesa, che c’è più spazio per gli altri, poi che segni o non segni, ad un certo punto diventa quasi relativo. L’importante è vincerlo il trofeo. Poi che Osimhen sia un fenomeno, c’è poco da dire. Il Napoli senza Osimhen perde tantissimo, almeno 20 metri“.

Factory della Comunicazione