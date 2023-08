Moggi sicuro: “La Juventus ha il vantaggio di non giocare le coppe, ma mi sembra decisamente inferiore al Napoli”

Luciano Moggi, ex direttore sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio CRc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Se andiamo a guardare quello che fa il Napoli, devo dire che tutti dicono che De Laurentiis è antipatico, ma come contabilizzatore è super e poi sa scegliere bene i suoi collaboratori. Nel calcio di oggi in cui le società sono aziende, c’è bisogno chi sa leggere i bilanci e lui sa farlo.

La Juventus ha il vantaggio di non giocare le coppe, ma mi sembra decisamente inferiore a Napoli, Milan e Inter. Farà un buon campionato, non ci sono dubbi su questo, ma per il titolo credo sia lontano. Manca il centrocampo che non è funzionale agli attaccanti che ha e quindi si può ipotizzare un buon campionato e può anche rientrare nelle 4, ma non lottare per lo scudetto. Credo che la Lazio non ripeterà il secondo posto dello scorso anno. Con le stesse forze non può arrivare di nuovo secondo, numericamente il gruppo è più numeroso, ma non si è rinforzata. A Roma stanno osannando Lukaku, ma è poco ancora per la Roma, credo che anche i giallorossi non ripeteranno il campionato dell’anno scorso. Ecco perché penso che la Juve possa inserirsi tra le prime 4″.