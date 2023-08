“Meglio ora il Real che dopo”

Il Napoli dall’urna pesca nuovamente il Real Madrid. Certo non un avversario abbordabile, e neanche una squadra come le altre. Il solo nome serve per evocare successi e ricordare i tanti fuoriclasse transitati per la casa blanca. Ora sembra attraversare una fase di transizione, per il ricambio generazionale che investe le merengues. Ma in campo scende sempre il Real Madrid, eppure non sembrano dello stesso avviso altre opinioni espresse: “Il Real Madrid ha perso Benzema per il mercato, Kroos e Modric non sono più titolari per scelta tecnica, Miliato pure è infortunato. Ha perso in pochi anni la spina dorsale della squadra”. A Mediaset minimizzano sullo spauracchio della seconda fascia. A Massimo Callegari risponde il collega Riccardo Trevisani: “Il Real Madrid verrebbe quasi da affrontarlo ora e non più in là quando recupererà giocatori”.

Factory della Comunicazione

Fonte: Mediaset.