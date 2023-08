“Il Napoli ha schivato City e Bayern Monaco ma ci sono altri pericoli, la prossima Champions potrebbe vedere ben 5 italiane”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Stefano Scacchi, giornalista

Factory della Comunicazione

“Dalla prossima edizione della Champions League si passerà a 36 squadre e cambierà il formato. Non ci saranno più i gironi, ma ce ne sarà uno da 36. Ogni squadra affronterà 8 avversari. Il sorteggio servirà per mettere in connessione ogni squadra con altre fasce. Ogni squadra affronterà otto avversari di valore diverso. Le prime 8 di questo maxi girone accederanno direttamente agli ottavi. Altre faranno i playoff. Quelle che escono non andranno in Europa League o Conference League perché anche queste competizioni prenderanno format diversi.

L’Italia potrebbe avere cinque squadre in Champions, se ripetesse i risultati dell’anno scorso. Questo ranking si calcola su tutta la stagione, quindi diventa fondamentale che la Fiorentina vada avanti. Il Napoli parte dal primo dato importante che è quello di evitare il Manchester City e il Bayern che mi sembrano le due più attrezzate nella prima fascia. Se andiamo a vedere le avversarie che potrebbe pescare il Napoli in seconda fascia, diventa l’avversaria più scomoda. In terza fascia i pericoli non sono così elevati. La quarta fascia resta più dura della terza con l’Union Berlino e il Newcastle. Poi ci sono il Galatasaray e la Real Sociedad. Forse il vero pericolo può derivare dall’incontrare una di queste quattro squadre di quarta fascia. Io credo che poi i pericoli in terza e quarta siano relativi per il Napoli. Dopo l’ultima stagione anche a livello europeo e dopo lo scudetto, l’impegno sarà maggiore anche in Champions League, De Laurentiis è stato chiaro.

Lazio e Milan rischiano un po’ di più perché si trovano in terza fascia che nomi alla mano è la più debole. Ci sono insidie in tutte e tre le altre fasce. Il Milan in questo momento sembra molto più attrezzato della Lazio. La Lazio è partita male, ha perso il suo uomo migliore che è Milinkovic Savic e non ha fatto un grande mercato. La Lazio è quella che delle quattro parte con qualche preoccupazione in più”.

Fonte: Radio CRC.