“Il Napoli ha ricominciato da dove ha terminato, manca un vice-Lobotka”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, Susy Fiorillo e Mattia Fele in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nando Orsi, opinionista Sky ed ex portiere, fra le tante, di Roma e Lazio. Di seguito, un estratto dell’intervista: le prime dueP giornate sono state calcio d’agosto? “LNon proprio, il Napoli ha ricominciato così come aveva finito, nonostante il cambio di guida tecnica. Garcia ha lavorato mentalmente per spegnere i facili entusiasmi e gli eco dello Scudetto, è stato bravo a riportare i suoi ragazzi sulla strada della concentrazione. Ottima partenza del Milan, nonostante abbia cambiato molto, ed anche qui ottima la mano di Pioli. L’Inter me la aspettavo, la Juve un po’ in chiaro scuro, mentre le romane malissimo”.

Cosa ti aspetti da Napoli-Lazio?

“L’anno scorso hanno costruito il secondo posto sugli scontri diretti, quindi mi aspetto una reazione dei biancocelesti, sarà una partita difficile per il Napoli. Sarri, poi, lo conosciamo bene: lavora molto anche sul fisico, quindi mano a mano entreranno sempre di più in condizione. Gli azzurri di Garcia sono favoriti ma non devono abbassare la guardia”.

Che idea ti sei fatto di Lindstrom?

“Giocatore diverso da Lozano, dal quale ci si aspettava di più in questi quattro anni, ma se il Napoli ha vinto lo Scudetto è stato anche merito suo. Non si può negare abbia però deluso le aspettative. Lindstrom servirà sicuramente, è molto forte e rapido e di certo il Napoli non avrebbe investito tutti questi soldi se non fosse stato un potenziale fenomeno”.

Sorteggi Champions: cosa ti aspetti dalle italiane?

“La Lazio si è rinforzata, ha due calciatori per ogni ruolo e sono arrivati ottimi colpi come Guendouzi e Kamada e l’anno scorso Spalletti ha dimostrato che si può far bene su due competizioni in contemporanea, quindi mi aspetto tanto dai biancocelesti e, più in generale, da tutte le italiane. Dobbiamo puntare a superare i gironi con tutte e quattro squadre”.

Cosa ne pensi di Natan?

“Deve avere più tempo, è arrivato in un meccanismo già oliato. Penso che dopo la sosta avremo un quadro più chiaro sul ragazzo. Sostituire Kim non sarà semplice”.

Cosa manca al Napoli?

“Prenderei un vice Lobotka, si parla di Torreira ma non so se arriverà. Amrabat sarebbe ancora meglio, perché può ricoprire più ruoli. Ma domani il mercato chiuderà, queste sono trattative lunghe che andranno in porto solo se sono già state impostate”.

Sei stato vice di Mancini all’Inter: lo hai sentito?

“L’ho visto in vacanza, nulla lasciava trasparire la sua scelta. Nessuno, però, può permettersi di giudicare. Lui avrebbe potuto comunicare meglio, ma se è vero che c’era già maretta tra lui e la Federazione, ha fatto bene a lasciare”.

Cosa ti aspetti dal campionato della Roma?

“Con Lukaku ha fatto un mercato importante. Se il belga sta bene è un valore aggiunto. Mi aspetto una stagione diversa, si deve riscattare dal settimo posto della passata stagione, il giocarsi la finale di Europa League è stata solo una magrissima consolazione”.

Fonte: 1 Station Radio.