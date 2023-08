Emanuele Giaccherini, ex calciatore del Napoli ai tempi di Maurizio Sarri, parla a La Gazzetta dello Sport, proprio della gara di sabato sera fra Napoli e Lazio fra le altre cose, sottolineando la difficoltà che gli azzurri incontreranno contro i biancocelesti.

Giaccherini, che partita si aspetta da parte di Sarri contro la sua vecchia squadra?

«Si è già visto la scorsa stagione di quali “scherzetti” è capace il mister, per cui dal punto di vista tattico non ho dubbi sul fatto che la Lazio disputerà una gara attenta contro un’avversaria di grande valore come il Napoli. Stavolta, però, quello che potrebbe essere diverso è l’aspetto psicologico perché la formazione di Garcia mi sembra viaggi sulle ali dell’entusiasmo».

La Lazio, invece, è partita decisamente male: lei come se lo spiega?

«Sinceramente l’assenza di Milinkovic Savic si sta facendo sentire e si farà sentire. Parliamo di un giocatore determinante per gli equilibri di qualsiasi formazione, figuriamoci per una squadra come la Lazio che ha appunto dei meccanismi particolarmente collaudati che i calciatori debbono mandare a memoria per potersi poi esprimere al meglio».

Dunque, la pressione sarà tutta sui biancocelesti?