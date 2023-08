Champions Napoli – Con la conferma di Osimhem si può puntare in alto

Magari non vincerà la Champions, come entusiasticamente ha promesso ai tifosi Aurelio De Laurentiis la notte dello scudetto, lo scorso 4 maggio. Ma di sicuro il Napoli ci ha preso gusto a far strada in Europa e vuol riconfermare quanto di buono fatto vedere nella scorsa stagione, quando si fermò ai quarti, superato dal Milan. Non c’è più Luciano Spalletti, ma Rudi Garcia vanta una esperienza notevole e con il Lione nel 2020 arrivò in semifinale facendo fuori il City di Guardiola, fermato solo dal Bayern Monaco che poi vinse il titolo. Per tentare la nuova avanzata in Europa, gli azzurri si presentano con un Kim in meno dietro e con un Lindstrom in più in avanti. Insomma la competitività della squadra non è in discussione. In più il gruppo confermato ora ha un anno in più di esperienza che, quando arrivi nelle prime sedici, ai turni a eliminazione diretta, può fare la differenza.

Risorse Tra l’altro la conferma di Victor Osimhen al centro dell’attacco è il miglior acquisto possibile. De Laurentiis ha rifiutato 130 milioni di euro dall’Arabia Saudita per tenere il suo gioiello. Che oltre ad aver vinto la classifica cannonieri, pure in Europa era stato dirompente e resta il rammarico per l’infortunio che ne ha condizionato presenza e prestazione nella doppia sfida con il Milan, nella quale comunque ha segnato. E se De Laurentiis ha tenuto la squadra cercando di rinforzarla (l’unico interrogativo è Natan, che oggi naturalmente non può valere Kim) è perché se farà meglio del Milan in questo torneo potrà ottenere il punteggio per essere il secondo club italiano nel remunerativo Mondiale per club in programma nel 2024. L’Inter è già certa di esserci e l’altra posizione se la giocano proprio azzurri e rossoneri.

