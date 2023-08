Lo Monaco: “Lindstrom come Laudrup, in più resistenza e fantasia”

Pietro Lo Monaco, dirigente, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre, condotta da Gianluca Gifuni, in onda su Radio Marte: “Lindstrom, con Koopmeiners e Bootman, li ho segnalati 3 anni fa quando per comprarli si sarebbero spesi pochi soldi. Lindstrom segue la strada dei grandi trequartisti danesi come Laudrup. Lindstrom lo considero un giocatore da prendi 3 paghi uno perché nel tridente d’attacco può fare indifferentemente l’esterno destro d’attacco, con il 4-2-3-1 può fare il centrale alto incolonnato con la punta centrale e nel 4-3-3 può giocare anche, nel suo ruolo originario, come alternativa a Zielinski. Lindstrom ha ottima tecnica individuale, ha una buona resistenza di fondo e quindi è sempre in movimento e poi ha fantasia. Ottimo acquisto. La società ha scelto di sostituire Kim anziché con un prodotto fatto con uno che potrebbe. Natan è giovane, potente, veloce, ha una buona determinazione ma deve fare una giusta scuola. Studiare la tattica italiana. Dopo le prime due giornate già ci sono delle indicazioni. Mi sembra che ci sia la continuazione del campionato finito con il Napoli primo che ha confermato la rosa precedente tranne Kim. Quindi per me questo è stato l’acquisto più importante. Dietro il Napoli, secondo me, ci sono l’Inter e il Milan. Leggermente attardate le altre, a cominciare dalla Juve che mi sembra la fotocopia dello scorso anno. Poi la Lazio che ritengo una squadra non fatta nel dovuto modo, ogni giocatore è adattato. E questo porta a non avere grande personalità. L’Arabia Saudita ha deciso di investire sul calcio pesantemente con questo fondo che è proprietario delle 4 squadre più importanti del paese ed avrebbero circa 700mln di euro da spendere. Puntano sulle energie rinnovabili, sul calcio proprio per rendere la nazione appetibile. La mia impressione poi è che più che partire dai grandi nomi per avere un buon calcio devi partire dalla base, affinché tutti possano essere sensibili a questo sport”.

Factory della Comunicazione