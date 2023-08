Il Mattino, in arrivo il rinnovo di Osimhen con clausola anti-Juventus

Victor Osimhen è stato uno dei principali trascinatori per la conquista del terzo scudetto del Napoli con le sue 26 reti in Serie A in 32 presenze, a cui aggiungere i 5 centri in Champions League. Per questo il suo rinnovo di contratto è molto atteso dai tifosi azzurri.

Il Napoli si muove attivamente sul mercato nelle ultime ore, dopo aver annunciato l’ingaggio di Lindstrom il club azzurro lavora a due importanti rinnovi di contratto, quello di Piotr Zielinski e quello di Victor Osimhen.

Per quanto riguarda l’annuncio del rinnovo di contratto del nigeriano, secondo quanto riportato da Il Mattino, potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Inoltre il quotidiano napoletano ha svelato la probabile presenza nel contratto di una cosiddetta clausola anti-Juventus.

Secondo Il Mattino De Laurentiis sembra intenzionato a tenere per i prossimi giorni gli annunci dei rinnovi di Zielinski ed Osimhen. In particolare sembra che il contratto offerto al nigeriano sia da record per il club azzurro: 12 milioni di euro di ingaggio con i diritti di immagine all’attaccante. Anche i bonus sembrano essere triplicati con la cifra di 400.000 euro al raggiungimento della soglia dei 20 gol.

Bisogna segnalare inoltre che secondo il Mattino nel contratto sarà inserita una clausola di 150 milioni di euro, valida per l’Europa ma anche per l’Arabia e per l’Italia.

Estendere la clausola in Italia, secondo il quotidiano napoletano, equivale ad una vera e propria clausola anti-Juventus poiché soltanto il club bianconero, nel caso in cui dovesse centrare la qualificazione in Champions, potrebbe avere la forza per cercare di ingaggiare Osimhen.

