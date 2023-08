Calvarese, ex arbitro: “Juve-Bologna errore grave. Inizio non dei migliori, ma sono fiducioso”

, nel corso della trasmissione, è intervenuto Gianpaolo Calvarese , ex arbitro: “ha disputato solo 16 gare di, secondo me è un arbitro bravo e si sta giocando un posto da internazionale. L’ho visto e mi ha convinto perché cerca di tenere la partita sotto controllo, è molto equilibrato. Tra i giovani,è tra i migliori.è una partita importante, è un banco di prova importante, ma sono sicuro cheabbia tutte le carte in regola per fare bene.farà ile come arbitro di campo nonostante fosse bravo non ha fatto una grandissima carriera, ma comeè tra i migliori. Ha avuto il merito di lavorare a testa bassa e oggi si fa apprezzare.? Purtroppo quella non è una decisione grigia, ma 100% rigore per cui è un errore grave per l’arbitro di campo e per il. E’ un errore grave che rimane e a fine anno quando ci sarà il resoconto dell’annata, questo sarà l’errore numero 1, ma non c’è mala fede. Escludo che ci sia sudditanza psicologica nei confronti delle grandi perché l’arbitro è allenato per non subire le pressioni. Ilcredo abbia sottovalutato l’anticipo perché non ha preso il pallone.credo che farà sentire questo audio tra arbitro e, non c’è nulla da nascondere.sta facendo un grande sforzo per preparare arbitri ee su questa divisione ci si sta lavorando. Chi è molto bravo in campo non è detto che sia molto bravo alha già preso provvedimenti nei confronti di, vediamo cosa accadrà. Non è stata una partenza tra le migliori perché ci sono stati un po’ di errori in giro per vari campi, ma siamo fiduciosi andrà meglio“.