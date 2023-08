ADL-Psv, amici miei atto secondo. Lozano torna oggi in Olanda dopo 4 anni

Certi affari fanno dei giri immensi e poi ritornano: Eindhoven-Napoli-Eindhoven, due volte in 1.467 giorni. Quattro anni quasi precisi: il Psv ha ceduto Hirving Lozano al club azzurro il 23 agosto 2019 e il 29 agosto 2023 lo ha praticamente ricomprato. Non è ancora ufficiale, certo, ma l’operazione è praticamente chiusa considerando che il Chucky ha cominciato il trasloco e oggi volerà in Olanda per sistemare gli ultimi dettagli, sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto. Un triennale da 3 milioni a stagione – rispetto ai 4,5 milioni d’ingaggio dell’ultimo anno con il Napoli – che gli consentirà di tornare a vivere al centro di un progetto e di risolvere quella che ormai era diventata una situazione decisamente delicata. In bilico ogni giorno di più: se non avesse accettato il trasferimento, dopo il tramonto dell’operazione con l’FC Los Angeles e la definitiva chiusura della trattativa di rinnovo al ribasso con il Napoli, avrebbe rischiato di finire fuori rosa come Demme. Ancora a Napoli, lui: ma questa è un’altra storia.



L’ACCORDO. E allora, Lozano torna a casa. La sua casa olandese, Eindhoven: con il Psv ha giocato dal 2017 al 2019, per tre stagioni, ed è dal Psv che il Napoli lo ha acquistato versando 40 milioni più 8 di commissioni. Questa volta, invece, le cifre sono inferiori: operazione da una quindicina di milioni in totale con i bonus, niente male davvero considerando che a gennaio il Chucky avrebbe acquisito lo status di parametro zero (scadenza 2024). Sabato, tra l’altro, la richiesta di Adl era stata di 23 milioni a fronte dei 10 milioni più bonus offerti dal Psv: tra ieri e lunedì, però, le parti si sono avvicinate notevolmente e Lozano ha cominciato a organizzare il trasferimento in Olanda. Dove arriverà oggi per chiudere; per le visite e la firma. Ieri, dopo l’allenamento, ha anche salutato tutti al centro sportivo di Castel Volturno: un segnale inequivocabile, la fine di un’epoca.

Factory della Comunicazione

DA AMICI. In quattro stagioni con il Napoli, Lozano ha collezionato 155 partite e 30 gol; 4 nell’anno dello scudetto, il finale migliore di una storia che il Psv ha accompagnato verso una chiusura amichevole, senza il peso delle decisioni drastiche adottate dalla società nei confronti di Demme e per qualche giorno anche di Zielinski. Gli olandesi, tra l’altro, sono impegnati stasera nel ritorno dei playoff di Champions: se le cose dovessero andare in un certo modo, magari, nella fase a gironi il Chucky potrebbe tornare al Maradona da avversario. Chissà. Fonte: CdS