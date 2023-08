Schira: “Lozano/PSV, trattativa in stato avanzato”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto dell’intervista.

“Giornata importante per Pavard, anche se manca il sì definitivo del Bayern. La speranza è riceverlo nel pomeriggio. Diverso il discorso in casa Milan, dove si proverà a chiudere il clamoroso colpo Taremi dopo i tanti già portati a casa. Lozano? Giocatore in uscita, attenzione al PSV. C’è stata un’offerta importante di 25M dal Brentford per Bakayoko, che chiaramente potrebbe permettere agli olandesi di andare al rialzo sull’offerta e chiudere poi la trattativa. Lozano ha già accettato la destinazione, bisognerà capire cosa succederà nelle prossime 48h a riguardo, ma l’affare è in stato avanzato. Mercato Napoli? Demme ha sempre il solito problema: per lui il Napoli vuole 1M o 2M di euro, oltre al fatto che il suo stipendio tocca i 3M. Per cui è un’operazione che costicchia per un calciatore che comunque non ha giocato tanto. Su Gaetano ho notizie discordanti, voci vicine al calciatore mi dicono che i discorsi con Frosinone e Verona sono stati un po’ accostati. Per Lindstrom l’operazione è da prestito di 5 milioni, più 15 milioni di riscatto e 5 di bonus. Per il calciatore un quinquennale da 2,5M a stagione. Samardzic? Penso che resti, ieri ha anche giocato titolare. Sicuramente è un nome per le prossime sessioni di mercato, che piace tanto al Napoli e a Cristiano Giuntoli. Al momento i tempi tecnici per lasciarlo andare e sostituirlo non ci sono”