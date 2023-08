Meloni: “Il Napoli resta la squadra da battere, con Garcia dirà la sua”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Roberto Meloni, agente di Laurienté:

Rudi Garcia dirà la sua. “Il Napoli resta la squadra da battere, è forte anche quest’anno e anche condirà la sua.

Laurienté? Ci sono state in passato delle chiacchierate col Napoli, ma in questo mondo è abbastanza normale. Il ragazzo deve essere concentrato su quello che sta facendo a Sassuolo, poi arriverà la sua opportunità in un grande club. Nulla toglie al Sassuolo che è una società molto attenta alla valorizzazione dei suoi talenti.

Perché è saltato l’affare col Napoli? Per chiudere una trattativa bisogna sedersi intorno ad un tavolo, magari non era il momento. I matrimoni si fanno sempre in due, anzi in tre.

Contro il Napoli non al top? In primis, va detto che giocare contro il Napoli non è mai facile, poi giornate storte possono capitare a tutti. Lo scorso anno ha chiuso prima la stagione per affrontare un piccolo intervento per cui non ha fatto vacanze, è rimasto a Sassuolo a lavorare e forse questo ha inciso. Deve riprendere la benzina e tornare ai suoi livelli.

Questa stagione ci darà tante soddisfazioni, poi più si vedrà, ma sono certo che Laurientè sia un profilo raro da trovare”.